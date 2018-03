sexuální zneužívání

25. 2. 2016 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Pedofilní moderátor Jimmy Savile měl přímo v prostorách BBC sexuálně obtěžovat, nebo dokonce znásilnit desítky obětí. O jeho dlouholetém působení dnes BBC zveřejní vyšetřovací zprávu. Ta by měla odpovědět i na otázku, jak mu to mohlo 40 let procházet.