17. 4. 2010 |Jitka Hanžlová, Kateřina Křenová, Jan Piroch |Zprávy z domova

V neděli vyprší termín, do kterého se mohou občané České republiky žijící dlouhodobě v zahraničí, zapsat do volebních seznamů. To musejí udělat, pokud chtějí volit v květnových volbách do Poslanecké sněmovny.