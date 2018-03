22. 4. 2015 |Pavel Novák |Zprávy ze světa

Do Itálie míří každý den přes moře stovky uprchlíků z Afriky. Pro mnoho z nich je to cesta poslední. Chatrné lodě vypravované pašeráky lidí se potápějí a uprchlíci umírají na moři. Ti, kterým se podaří přežít, končí často v sicilském přístavu Catania. Odtud míří do uprchlických táborů. Obyvatelé Sicílie vnímají příliv uprchlíků jako velký problém.