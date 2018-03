Praha| 3. 12. 2017 |Kristýna Křupková |Zprávy z domova

Uzavírání se do sebe nebo dokonce sebevražda - až tam může zajít oběť kyberšikany. Rodiče by proto měli mít přehled, co jejich dítě na internetu dělá. Stát se obětí kyberšikany je totiž jednoduché.