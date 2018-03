silnice R6

24. 10. 2013 |Anna Königsmarková, Jakub Marek |Regiony

Rychlostní komunikace R6 z Prahy do Karlových Varů by se v roce 2019 mohla zapsat do naší historie jedním silničním unikátem. U Ruzyně budou totiž řidiči jezdit tunelem, který vznikne pod novou přistávací dráhou Letiště Václava Havla. Mezi střechami aut a letadly bude pouhých pět metrů.