17. 11. 2014 |Tomáš Lörincz, Petr Hašek |Hokej

O půl druhé v noci středoevropského času začne v Torontu vrchol několikadenního programu uvádění nových členů do tamní hokejové Síně slávy. Šestice oceněných v Hockey Hall of Fame má za sebou náročný a bohatý program, všichni už dostali prsteny i saka pro nové členy, ale to hlavní je čeká teprve v noci. Poprvé v historii se do knihy členů podepíše Čech – legendární brankář Dominik Hašek.