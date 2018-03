20. 3. 2017 | ČTK |Hudba

Již za několik týdnů by měl podle agentury AP vyjít úvodní singl z nového alba amerického zpěváka, kytaristy a skladatele Chucka Berryho, který v sobotu ve věku devadesát let zemřel. Nová deska nazvaná „Chuck“, která vyjde rovněž letos, bude prvním studiovým albem průkopníka rokenrolu Berryho za téměř čtyřicet let. Obsahovat má skoro samé nové skladby.