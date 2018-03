17. 3. 2016 |Iveta Vávrová |Zprávy z domova

Česká republika zatím neplánuje speciální opatření proti viru zika v souvislosti s letní olympiádou. Na sportovní hry v Brazílii, kde se virus rozšířil, se v srpnu chystají tisíce sportovců a fanoušků. Ve zdejších podmínkách druh komára, který by chorobu mohl dál roznášet, nežije. Státy jižní Evropy by ho podle WHO měly hubit.