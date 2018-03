28. 6. 2011 |Milan Kopp, Roman Chlupatý |Ekonomika

Sociální síť Facebook by při vstupu na trh mohla být oceněna až na 70 miliard dolarů. Naznačuje to alespoň včera oznámená transakce. Fond GSV Capital koupil 225.000 akcií majitele populární sociální sítě, a to za 6,6 milionů dolarů.