2. 4. 2013 |Pavla Firbacherová, mka |Zprávy z domova

TOP 09 nepodpoří ukončení projektu sKaret. Po jednání předsednictva to řekl šéf strany Karel Schwarzenberg. Premiér Petr Nečas minulý týden doporučil ministryni práce a sociálních věcí Ludmile Müllerové sociální karty zrušit. Podle něj je to nejméně špatné řešení. Müllerová by měla tento týden předložit vládě návrh řešení situace.