skialpinismus

26. 11. 2014 |Michal Jurman |Zimní sporty

Lyžařské túry po zasněžených horách nabývají v poslední době extrémně na oblibě. Mnoho sportovních vyznavačů, kteří by se chtěli do tzv. skitouringu pustit, ale vlastně neví, jak a ani co k tomu budou potřebovat. Vybavení pro skitouring je přitom dnes jednou z nejsofistikovanějších oblastí sportovní výroby na světě. Vybrat na míru to nejlepší, tak mnohdy zabere hodně času.