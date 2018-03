skládka odpadu

4. 2. 2013 |Petr Sehnoutka, Michael Rozsypal |Regiony

Tisíce tun plastového a textilního odpadu z Německa na nelegální skládce v Arnolticích na Liberecku zaměstnává úřady už 7 let. Odpad tu měl být legálně zpracovaný, ale nic se nestalo. Za firmou stojí nastrčený bílý kůň a 25 milionů korun na likvidaci skládky nemá ani obec. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa nejdříve finanční pomoc odmítl poskytnout, nyní to už ale nevyloučil. Problém chce vyřešit do měsíce.