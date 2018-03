škodlivost

28. 7. 2016 |Marie Machytková |Člověk

Práce na plný úvazek údajně může po čtyřicítce škodit mozku. Tvrdí to vědci z australské univerzity v Melbourne. Lidé ve středním věku by podle nich měli pracovat podstatně méně. Vědci prováděli výzkum s víc než šesti tisíci lidmi ve věku 40 let.