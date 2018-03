Atény| 5. 1. |ČTK |Zprávy ze světa

Řecko zakázalo třídní výlety žáků středních škol do zahraničí. Zdůvodnilo to snahou, aby nebyli „traumatizováni“ spolužáci, kteří by si to nemohli finančně dovolit a museli by zůstat doma.