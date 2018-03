20. 6. 2014 | ČTK, Jana Čermáková |Zprávy z domova

Sněmovna dnes schválila předlohu o dětských skupinách, které jsou alternativou pro mateřské školy. Rodiče by do skupin mohli umísťovat děti od jednoho roku až do zahájení školní docházky. Návrhy některých poslanců na omezení horní věkové hranice ve Sněmovně neuspěly. Vládní normu teď ještě musí schválit Senát.