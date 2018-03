18. 5. 2016 |Věra Masopustová |Zprávy z domova

Nejen jablka a banány, ale také jahody, hrušky nebo švestky. Tak by mohla od září vypadat rozšířená nabídka pro základní školy, které jsou už sedmým rokem zapojené do evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Změny dnes projedná vláda. Ministerstvo zemědělství chce také do projektu víc zapojit domácí zemědělce. Ti zatím dodávají do škol necelou třetinu plodin.