3. 1. 2012 |Pavla Dluhoschová, Martin Hromádka |Zprávy z domova

V kanadském Torontu zemřel jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů minulého století a exilový vydavatel Josef Škvorecký. Informoval o tom tamní server The Globe and Mail. Autorovi Zbabělců, Tankového praporu a dalších známých knih bylo 87 let.