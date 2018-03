19. 3. 2016 |Jan Kaliba, Radek Šamša |Zimní sporty

Lyžařka Šárka Strachová skončila v sobotním závodě finále Světového poháru devátá a stala se pátou nejlepší slalomářkou zimy. Ta byla jedinečná nejen tím, že se jednatřicetiletá Češka po hubených letech nastálo vrátila do absolutní špičky. Platí to taky o Slovenkách Veronice Velez Zuzulové a Petře Vlhové, které skončily na druhém a osmnáctém místě a celkově taky patří do nejlepší světové osmičky.