25. 6. 2013 | A.Rokosová |Regiony

Příští školní rok to bude přesně sto let od zahájení výuky ve slánské škole Na Hájích. Oslavy výročí chystá škola na září, kdy by se tam měli sejít i bývalí absolventi školy. Mezi nimi je i jeden známý režisér.