Slapská přehrada

21. 4. 2013 |Jaroslav Skalický |Technologie

Se stavbami zdvihadel na Slapech a na Orlíku by se podle plánů Ředitelství vodních cest (ŘVC) mohlo začít možná už za dva roky. Vltava mezi Prahou a Českými Budějovicemi by pak mohla být splavná kolem roku 2025. Splavnění by podle ŘVC zvýšilo rekreační využití území.