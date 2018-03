22. 12. 2016 | ČTK |Fotbal

Do Slavie přijde brankář Přemysl Kovář, který naposledy chytal v bulharské fotbalové lize za Černo More Varna. S pražským klubem podepsal smlouvu do konce roku 2019 a bude týmovou dvojkou za reprezentantem Jiřím Pavlenkou. Další gólman Martin Berkovec odejde z Edenu na hostování do Bohemians 1905. Slavia, která je po podzimu v lize druhá za Plzní, o tom informovala na svém webu.