Slavia Praha

4. 1. 2017 |Jan Kaliba |Fotbal

Po prvních kolech rozehrané sezony se o tom fotbalistům Slavie ani nesnilo. Teď to vypadá, že by po letech úpadku mohli útočit na ligové vítězství. Jedno prvenství už jim ale nikdo nesebere. Ještě žádný český tým neletěl na zimní soustředění do Číny. Tým vedený Jaroslavem Šilhavým to ve čtvrtek udělá.