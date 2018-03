4. 5. 2015 |Pavel Petr, Petr Hašek |Hokej

Sledge hokej je tvrdý sport. Rozhodně se nehraje v rukavičkách, někdy to na ledě pořádně zajiskří. Na vlastní kůži to při vítězném utkání s Japonskem poznal český reprezentant David Palát. Jednu nohu už od třinácti let nemá. S tou druhou musel do nemocnice v Buffalu.