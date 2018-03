9. 1. 2013 |Klára Bílá, ak, Anna Zunová |Regiony

Ze Staroměstského náměstí v Praze dnes zmizí odstrojený vánoční strom. Neskončí ale v kontejneru. Půjde do pražské zoo, kde poslouží slonům, zubrům nebo papouškům ara. Na to, jak zvířata téměř třicetimetrový smrk využijí, se můžete do Tróji přijít podívat už tento čtvrtek.