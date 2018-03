26. 6. 2015 |Marek Augustin |Fotbal

Jablonecká fotbalová ofenziva se během ligové pauzy rozšířila o další posilu. Na sever Čech přichází ze Slovácka reprezentant do 21 let Michal Trávník. S třetím celkem uplynulého ligového ročníku podepsal smlouvu do roku 2018.