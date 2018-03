Slovanská epopej

6. 4. 2013 |Michaela Vetešková |Výtvarné umění

Muchovu Slovanskou epopej čeká pravděpodobně další velké stěhování. V roce 2017 by měla celá vycestovat do Japonska na výstavu do jedné z nejkrásnějších výstavních síní světa, do Národního uměleckého centra v Tokiu. Kurátoři této galerie budou o podmínkách zápůjčky v nejbližších dnech jednat v Praze.