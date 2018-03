Slovinsko-Chorvatsko

7. 6. 2010 |Alexander Tolčinský, Lenka Rafaelová, Jan Bumba, Dalibor Zíta |Zprávy ze světa

Spor mezi Slovinskem a Chorvatskem, který dlouhodobě ochromuje snahy Evropské unie o rozšiřování v oblasti Balkánu, vstupuje do dalšího dějství. Slovinsko, které vstoupilo do Unie společně s Českou republikou a dalšími zeměmi v roce 2004, blokovalo chorvatské přístupové rozhovory. Především kvůli tomu, že mělo obavy, že územní nároky Chorvatska by znemožnily Slovinsku přímý přístup k mezinárodním vodám.