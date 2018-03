služební zákon

23. 5. 2016 |Jana Čermáková |Zprávy z domova

Řadoví úředníci bez maturity možná dostanou příležitost si vzdělání v příštích pěti letech doplnit. Počítá s tím senátní změna zákona o státní službě, kterou by dnes měla projednat vláda. Pokud by senátní návrh nezačal platit, musely by úřady referenty bez maturity příští rok v červenci propustit. To by mohlo ohrozit funkčnost některých úřadů.