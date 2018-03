smartphone

22. 1. 2016 |Marián Vojtek, Anna Kottová |Technologie

Všechny prodávané chytré telefony musí jít odemknout nebo dešifrovat. Požadují to zákonodárci ve státech New York a Kalifornie. Přístup do telefonů chce mít kvůli boji proti terorismu především FBI. Výrobci operačních systémů ale argumenují ochranou soukromí jednotlivce.