11. 9. 2012 |Eva Rajlichová |Zprávy z domova

Láska, která se narodila mezi popelnicemi, nevzbuzuje důvěru. O to víc, když milenci tvrdí, že už nebudou krást, brát drogy a začnou pracovat. Romeo a Julie ze Smíchova však ze svých předsevzetí neslevili. Pomalu se odrážejí ode dna, kde skončili – možná nejen svojí vinou. Lidí na okraji a s minimálními příjmy je v Evropě i v Česku čím dál víc. Ne každému se podaří to, co dokázali Petr a Mariana.