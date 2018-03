smíšená štafeta

25. 11. 2016 | ČTK |Zimní sporty

Závodem smíšených štafet, silnou českou disciplínou, začne v neděli v Östersundu Světový pohár v biatlonu. Gabriela Koukalová bude obhajovat celkové vítězství, ale její letní příprava nebyla ideální a lze očekávat, že její forma by měla růst v průběhu sezony. Jako obhájce triumfu mezi muži vstoupí do sezony fenomén posledních let Francouz Martin Fourcade, který bude útočit na šestý Křišťálový globus.