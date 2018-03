Varšava| 8. 6. 2017 |Vít Pohanka |Zprávy ze světa

Polská vláda bude létat novými letadly. U severních sousedů je to přitom citlivá věc. Sedm let po havárii letounu TU-154 u Smolensku se politici dohadují, jakými stroji by měli členové vlády létat.