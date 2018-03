30. 3. 2014 |Tereza Brázdová |Regiony

Stovky českých skautů se o víkendu sešly na zámeckém návrší v Litomyšli na Valném sněmu. Cílem celostátního setkání byla nejen změna oficiálního názvu na "Junák - český skaut", ale hlavně debata o dalším směřování hnutí. To se do svých řad snaží přilákat co nejvíce dětí.