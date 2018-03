29. 4. 2014 |Vladan Dokoupil |nepoužívat - Věda

Podobenky pachatelů sestavované kriminalisty a svědky by mohly dostat další rozměr. Nově by mohly mít hloubku, vyšetřovatelé by je mohli různě otáčet a naklápět. Pracují na tom vědci z brněnské Masarykovy univerzity.