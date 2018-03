12. 1. 2017 | dab, Jana Klementová |Zprávy z domova

Sociální demokraté navrhují výrazně zvýšit přídavky na děti. Podmínkou je, že alespoň jeden z rodičů pracuje. Na dávku by měly dosáhnout navíc i rodiny s průměrným příjmem. Nově by mohly dostávat až 1200 korun. Lidovci a občanští demokraté by raději rodičům umožnili uplatnit vyšší úlevy na dani.