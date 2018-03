socialní dávky

14. 2. 2017 |Veronika Sedláčková |Zprávy z domova

PRO A PROTI. Dlouhodobě nezaměstnaní by se v budoucnu mohli obávat postihů, kdyby začal platit návrh KSČM na změnu trestního zákona. Podle něj by hrozila například pokuta, propadnutí majetku nebo až půlroční vězení lidem, kteří se "bez vážné příčiny soustavně vyhýbají poctivé práci." Nakolik je reálný návrat paragrafu, který by trestal příživnictví, diskutovali místopředsedové Poslanecké sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.