sociální pojištění

5. 4. 2017 | ČTK, Lenka Jansová |Ekonomika

Rodičům dvou a více dětí se nejspíš sníží sociální odvody. Ze současných 6 a půl procent by mohly klesnout až na nulu. Vypočítávaly by se podle počtu dětí. Vláda ve středu podpořila návrh novely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení, která s tím počítá. Pokud novela projde, platily by rodiče dvou dětí pět procent, tří dětí potom 2 a půl procenta. Rodiny se čtyřmi a více dětmi by neodváděly nic.