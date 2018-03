sociální služby

17. 2. 2015 | ČTK, Eva Rajlichová |Zprávy z domova

Ministerstvo práce chce nově nastavit pravidla pro případné držení lidí v domovech pro seniory, v ústavech nebo jiných zařízeních. Při rozhodování by se měl mimo jiné brát ohled na souhlas či nesouhlas klienta. Umístění do takzvané detence by se také mělo přezkoumávat. Postup má zabránit tomu, aby lidé zůstávali nedobrovolně a bezdůvodně uzavřeni.