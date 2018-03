13. 10. 2015 |Marina Feltlová |Hudba

Co si představíte pod pojmem Shakespeareova RAPsodie? Jestli vám to zní jako spojení anglického klasika s rapem a hudbou, pak tipujete správně. I to bylo v pondělí večer na programu koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Světová premiéra byla v pražském Obecním domě.