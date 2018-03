7. 7. 2012 |Alena Benešová, Petr Kadeřábek |Zprávy z domova

Dva dny předváděli v pražském Edenu členové Sokola a jejich spřátelené soubory z domova i ze zahraničí to, co nacvičovali dva roky. Programem hromadných skladeb zakončili XV. Všesokolský slet, který se konal v rámci oslav 150 let od založení Sokola.