12. 6. 2016 |Dana Jelínková |Regiony

Velkolepé oslavy 140 let od zahájení provozu Kraslické dráhy se v sobotu odehrály na železnici ze Sokolova do Kraslic. První vlaky se po ní rozjely přesně 1. června 1876. Trať postavila společnost Buštěhradské dráhy, která ji o deset let později prodloužila do saského Klingenthalu. Železnice měla rozhodující význam pro hospodářský i společenský rozvoj této příhraniční oblasti.