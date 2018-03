26. 9. 2016 | ČTK, Tomáš Bystrý |Zprávy z domova

Hradecká policie zahájila trestní stíhání soudkyně kvůli manipulaci insolvenčního řízení. Českému rozhlasu to potvrdil státní zástupce Adam Borgula. O jakou konkrétní kauzu jde, ale odmítl blíž komentovat. Stíhaná je soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích Marie Červinková, která se podílela na insolvenčním řízení v kauze Via Chem Group, kterou v dubnu převzala hradecká policie. Její stíhání potvrdil šéf českobudějovického soudu. Zda se týká právě případu Via Chem Group, není zatím zřejmé.