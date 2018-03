soudní znalci

28. 7. 2016 | ČRo, Janek Kroupa |Zprávy z domova

Když je pod obrazem ten správný podpis, cena díla může být na trhu s uměním i mnohonásobně větší. Ne vždy však prodejci nabízejí to, co deklarují – obchod s padělanými obrazy jde do miliard. To, zda dílo je, či není padělek, posuzují znalci, ti však často nemohu vynést jednoznačný soud. Podle historika umění Josefa Záruby je znalců hodně a ten, kdo chce dílo prodat, skoro vždy najde někoho, kdo mu napíše posudek příznivý.