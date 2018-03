3. 3. 2016 |Jakub Knoll |Hokej

Trojice zápasů byla v noci na dnešek na programu hokejové NHL. Do bojů v kanadskoamerické soutěži ve čtvrtek zasáhli tři Češi. Jedním z nich byl i gólman Red Wings Petr Mrázek, který se do sestavy vrátil poté, co začátkem týdne laboroval s lehčím zraněním. Comeback mu však příliš nevyšel, když pětkrát inkasoval a nezabránil prohře Detroitu.