soužití Čechů s Romy

26. 2. 2014 |Jan Bachorík |Regiony

Neobvyklá návštěva dnes přijela do Obrnic na Mostecku. Do malé obce přijely velvyslankyně z deseti států, například z Belgie nebo až z Peru. Zajímá je, jak se v Obrnicích daří začleňovat Romy do většinové společnosti. Právě za to totiž dostala obrnická starostka ocenění od Rady Evropy.