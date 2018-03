18. 1. 2017 |Aleš Procházka, Nikola Šrámková |Hokej

Jediný večer může být pro hokejistu dost dlouhý na to, aby se dočkal hned dvojího vítězství. Na vlastní kůži to pocítili hráči Sparty, kteří se mohli radovat nejen z postupu do finále Ligy mistrů, ale i z pohledu na tribuny pražské O2 arény.