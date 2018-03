Sparta Praha

2. 4. 2017 |Jaroslav Plašil |Fotbal

Po osmi letech jdou fotbalisté Slavie do ligového derby proti Spartě v roli favorita. Před nejsledovanějším duelem sezony jsou sešívaní přímo zapojeni do boje o titul, a oproti svému soupeři mají v zádech také mnohem víc vyhraných zápasů z poslední doby. Touhu po vítězství ale budou mít nejspíš hráči obou týmů podobnou a jistě se o to postarají i trenéři a bývalí reprezentační kolegové.