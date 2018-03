28. 2. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Soud v litevském městě Šiauliai v úterý poslal na 10,5 roku do vězení Rusa Sergeje Mojsejenka za špionáž. Oznámila to agentura BNS. Na pět let byl odsouzen jeho litevský komplic Sergej Pusin, bývalý důstojník litevského letectva, který ruskému agentovi předával tajné informace.