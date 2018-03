12. 1. 2016 |Lenka Jansová, Anna Kottová |Zprávy z domova

Do poloviny století by každému devátému Čechovi mohlo být podle odhadů více než 80 let. Přibude i mladších seniorů v relativně dobrém zdravotním stavu. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Světová zdravotnická organizace i další odborníci ale varují, že Česko není na stárnutí populace připraveno. Chybí prý systém dlouhodobé péče o seniory a nedostatečné je také financování.