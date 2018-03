spolupráce

26. 5. 2015 |Andrea Kratochvílová |Regiony

Při výjezdech k některým pacientům by měli spolupracovat rakouští a čeští záchranáři. Ukládá to dohoda mezi Českem a Rakouskem, kterou včera schválila vláda. Například na okraji Třebíčska mají někdy k nemocným blíž rakouské sanitky, jinde je to zase naopak.